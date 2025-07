Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

La Juve Stabia accelera nella costruzione del suo pacchetto under. Come riportato da Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il club campano avrebbe superato la concorrenza del Bari per assicurarsi Alessio Guerini, centrale classe 2003 di proprietà dell’Atalanta, lo scorso anno in prestito al Crotone. L’accordo prevede il prestito con diritto di riscatto per gli stabiesi e controriscatto per i nerazzurri.

L’ottimo lavoro fatto nella crescita di Floriani Mussolini, oggi alla Cremonese, potrebbe convincere la Lazio ad affidare alla Juve Stabia anche il difensore Ruggeri, reduce dal prestito alla Salernitana. Intanto si profila un duello col Monza per il centrocampista Correia della Triestina.

Sul fronte Catanzaro, si è chiusa la fase iniziale del raduno. La squadra è partita per il ritiro in Trentino, dove il programma culminerà il 26 luglio con un’amichevole contro il Napoli. Ieri è stato il giorno dell’arrivo di Seha, esterno offensivo classe 2004, che ha completato le visite mediche prima di firmare un quadriennale.

Come riportano Pescatore e Talarico sul Corriere dello Sport, il Catanzaro prepara la sostituzione di Scognamillo, in partenza per il Benevento con un triennale da cifre maggiorate. Il ds Polito lavora per trattenere il difensore o quantomeno ottenere una buonuscita, mentre valuta Barba, svincolato, a cui potrebbe essere proposto un biennale. Per la fascia sinistra, è in stato avanzato la trattativa per Beruatto.

Si muove anche il mercato del Pescara. L’ultimo nome seguito per l’attacco è Zilli del Cosenza, sul quale ci sono anche Virtus Entella e Südtirol. Resta viva la pista Merola, che non ha chiuso la porta al rinnovo, mentre con Letizia non si è ancora trovata l’intesa. Il nome che potrebbe sbloccare più operazioni è Dagasso, centrocampista classe 2003 molto apprezzato da Grosso. La sua cessione potrebbe facilitare gli arrivi di Ghion, Ciervo e Moro. Resta invece al Lecce Rafia, per il quale non si è trovata la quadra.

Secondo quanto scrivono Pescatore e Talarico sul Corriere dello Sport, la Reggiana è interessata a due profili del Bologna: Pyyhtia e Corazza. Per l’attacco, Marras è seguito da Entella, Vicenza e Catania.