Corriere dello Sport: “Triennale a Bani. Pohjanpalo più Brunori super Palermo”

A Chatillon l’attesa è tutta per i bomber. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi sta modellando il suo Palermo intorno al tandem offensivo Pohjanpalo-Brunori, i due capocannonieri della scorsa stagione con 9 reti ciascuno. Numeri non esaltanti, è vero, ma che vanno letti alla luce delle vicissitudini che hanno segnato il percorso dei due attaccanti: il finlandese, arrivato a campionato già iniziato, ha brillato in avvio per poi calare nella seconda parte; l’italo-brasiliano ha vissuto un autunno complicato, segnato da un rapporto ai minimi termini con la società e ritrovato solo dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Osti.

L’idea tattica, scrive Vannini sul Corriere dello Sport, sembra già delineata: Pohjanpalo come centravanti d’area, Brunori libero di svariare alle sue spalle, magari in sinergia con un trequartista come Palumbo. Il centrocampista è in cima alla lista del club, anche se per il suo arrivo mancano ancora alcuni dettagli da definire. Intanto, il finlandese ha scelto di cambiare numero: indosserà il 20 al posto del 19.

Nel secondo giorno di ritiro, è stato proprio Brunori a presentarsi in sala stampa. Un gesto che, secondo Vannini sul Corriere dello Sport, segna il clima di serenità ritrovato dopo le tensioni dell’estate scorsa. Il capitano ha parlato con entusiasmo: «Palermo è casa mia. Io e la mia famiglia stiamo bene qui. Inzaghi ha portato grande carica, sin dal primo discorso. Quest’anno servirà un Palermo più cattivo e concreto. L’obiettivo lo conosciamo tutti: per inseguirlo ci vuole lo spirito giusto. Nello spogliatoio si respira voglia di riscatto».

Parole da leader, che si sono estese anche a chi non farà parte del gruppo: «Saluto i compagni esclusi dal progetto. Abbiamo condiviso tanto, auguro loro il meglio».

Sul fronte mercato, infine, si registra ottimismo per Bani, difensore del Genoa, al quale è stato offerto un contratto triennale. L’esterno Gyasi, invece, è atteso oggi per la firma e l’ufficialità.