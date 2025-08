Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il futuro di Nikola Krstovic (25) è sempre più lontano da Lecce. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la volontà dell’attaccante montenegrino di cambiare aria obbliga il club salentino a restare vigile sul mercato delle punte. Nonostante Nikola Stulic (23) non venga più considerato un obiettivo concreto, uno dei profili graditi a Pantaleo Corvino resta Willem Geubbels (23), attualmente in forza al San Gallo. Per il francese ex Monaco è già stata avanzata un’offerta da circa 5 milioni, ma la richiesta del club svizzero è di 10: le parti restano distanti, ma i contatti proseguiranno anche in virtù della storica stima di Corvino per il giocatore.

Intanto, secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Giovanni Simeone (30) è sempre più vicino al Torino. L’intesa con l’attaccante argentino è già stata trovata, e il club granata si prepara al rilancio decisivo per chiudere l’affare con il Napoli, che dovrebbe aggirarsi tra i 6 e i 7 milioni di euro. In uscita, Antonio Sanabria (29) resta uno dei nomi caldi per la Cremonese, dove è richiesto dal tecnico Davide Nicola (52). A proposito di grigiorossi: proseguono i colloqui con il Venezia per uno scambio tra Paulo Azzi (31) e Fali Candé (27).

Sul fronte rinforzi, l’Udinese ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista polacco Jakub Piotrowski (27), che ha firmato fino al 2029. Come aggiunge Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, Saba Goglichidze (21) dell’Empoli sarà invece un nuovo rinforzo per la difesa di Runjaic: operazione chiusa a 4 milioni. Oggi Juan Cuadrado (37) e Michel Aebischer (28) saranno a Pisa per iniziare la loro nuova avventura. Il colombiano firmerà un contratto annuale, mentre lo svizzero si trasferisce con prestito e obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni.

Jesper Karlsson (27) è al centro di molte attenzioni: l’attaccante del Bologna piace al Torino, al Sassuolo, al Betis e ad alcuni club turchi. Il Parma, intanto, prosegue il suo mercato da protagonista. Dopo la cessione imminente di Simon Sohm (24) alla Fiorentina, si avvicina anche l’arrivo di Giovanni Reyna (22). L’ultima offerta dei ducali al Borussia Dortmund è salita a 8 milioni, molto vicina alla richiesta iniziale di 10.

L’Atalanta cerca ancora il suo nuovo bomber. In cima alla lista dei desideri, secondo il Corriere dello Sport, c’è Tolu Arokodare (24) del Genk. Restano sul taccuino anche Rodrigo Muniz Carvalho (24) e lo stesso Krstovic, che è anche tra le prime scelte della Roma se dovesse partire Artem Dovbyk (28).

Capitolo Morata: il passaggio al Como è ormai imminente. Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante spagnolo attende il via libera definitivo per vestire la maglia dei lariani. Milan e Galatasaray sono al lavoro per chiudere il prestito, con i turchi che chiedono 6 milioni per liberarlo. Il Como, invece, punta a chiudere con i rossoneri per 10 milioni a titolo definitivo. Per Morata è pronto un triennale: non ha preso parte alla recente gara contro la Lazio e ha già raggiunto la Turchia in attesa dell’ufficialità.