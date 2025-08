Palermo, tragico incidente in via Pitré: muore un ragazzo di 20 anni, grave un minorenne

Una serata di sangue a Palermo. Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, poco prima delle 22, in via Pitré, nei pressi dell’aeroporto militare di Boccadifalco. Una moto e una Lancia Ypsilon nera si sono scontrate violentemente, causando la morte di un ragazzo di 20 anni. Un altro giovane, di soli 17 anni, è rimasto gravemente ferito: le sue condizioni sono critiche e si trova ricoverato all’ospedale Civico con prognosi riservata.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, l’impatto è stato talmente violento da richiamare sul posto decine di persone, attirate dal rumore e dal via vai di sirene. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato i primi soccorsi.

In seguito è arrivata anche la sezione Infortunistica della polizia municipale, che ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono ancora note le cause esatte dello scontro.

Via Pitré è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona. Le indagini sono in corso e servirà tempo per chiarire le responsabilità dell’incidente che ha sconvolto l’intera comunità.