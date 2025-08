Il Resto del Carlino: “Klinsmann-Palermo, dettagli da limare”

Sul fronte delle uscite, il Cesena si prepara a diverse operazioni in uscita. Come riporta Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, a metà settimana Jonathan Klinsmann dovrebbe fare le valigie con destinazione Palermo. L’operazione, ancora in fase di definizione, prevede una possibile contropartita: il club rosanero avrebbe messo sul piatto 1,8 milioni di euro più il cartellino del portiere Gomis. I dettagli, però, restano da limare.

Per esigenze di bilancio e per ridurre il monte ingaggi, il club romagnolo valuta altre partenze. Tra i giocatori con la valigia pronta c’è Giacomo Calò, seguito con interesse dal Frosinone. Tuttavia, come riferisce ancora Baraghini, la prima offerta del club ciociaro non ha soddisfatto le richieste del Cesena.

Anche Simone Bastoni figura nella lista dei partenti. L’ex Spezia, attualmente privo di una destinazione concreta, è stato sondato da diversi club di Serie B. In particolare, Avellino e Catanzaro avevano mostrato interesse nelle scorse settimane, ma al momento non ci sono trattative calde in corso.