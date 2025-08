Giornale di Sicilia: “Palermo, Bardi a un passo”

Il Palermo è vicino a chiudere per Francesco Bardi. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’ex portiere della Reggiana – attualmente svincolato – è a un passo dal vestire la maglia rosanero. Il suo arrivo andrebbe a occupare l’ultimo slot disponibile per i giocatori over in rosa, contribuendo a sciogliere – almeno parzialmente – il nodo legato al reparto portieri.

Con l’ingaggio di Bardi, al club resterebbero due sole alternative operative: confermare Alfred Gomis come titolare oppure cedere il franco-senegalese per fare spazio a un altro innesto tra i pali. In quest’ultimo scenario, il nome più accreditato resta quello di Jonathan Klinsmann del Cesena. Ma, come precisa ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, l’approdo del portiere statunitense con passaporto tedesco sarebbe possibile solo se Gomis dovesse essere ceduto o inserito come contropartita tecnica proprio in un’eventuale trattativa con il club romagnolo.

Sul fronte difensivo, prosegue invece la ricerca di un centrale mancino da affiancare a Ceccaroni: si tratterebbe dell’ultimo rinforzo previsto per completare la retroguardia. In uscita, Sebastiano Desplanches è pronto a trasferirsi al Pescara, operazione che potrebbe essere preceduta da un rinnovo contrattuale con il Palermo.

Attenzione anche a Kristoffer Lund: il terzino danese continua a essere seguito con insistenza dal Colonia e, secondo Radicini, una sua partenza entro la fine del mercato resta uno scenario plausibile. Tutto fermo invece per quanto riguarda Valerio Verre, Alessio Buttaro e Dario Saric.