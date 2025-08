Corriere dello Sport: “Cesena scatenato, Klinsmann solo alle condizioni del club. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Cesena continua a muoversi con decisione sul mercato. Come riportato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, è stato ufficializzato l’arrivo annuale dell’attaccante spagnolo Jalen Blesa (24), reduce dalle esperienze con l’Universitatea Craiova e con il Dinamo Batumi nel massimo campionato georgiano. I bianconeri lavorano anche in uscita e con attenzione sui giovani: Fiorentina e Udinese seguono da vicino Cristian Shpendi (22), mentre Cesena, Pescara e Zurigo si contendono Livano Comenencia (21), esterno destro della Juventus Next Gen.

Sempre secondo quanto scrive Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, si attende solo l’ufficialità per l’approdo dell’attaccante Marco Olivieri (26), in fase di svincolo dalla Triestina. Siren Diao (20) dell’Atalanta è invece vicinissimo alla firma: trovato l’accordo con la Dea per il prestito secco, con visite e firma previste tra oggi e domani. In porta, Jonathan Klinsmann (28) dovrebbe trasferirsi a Palermo, ma – sottolinea il Corriere dello Sport – solo alle condizioni fissate dal Cesena.

Sul fronte attaccanti, Roberto Ogunseye (30) è a un passo dal Campobasso, mentre Gennaro Tutino (28) è pronto a tornare all’Avellino dopo dieci anni: trovato ieri l’accordo con la Sampdoria per il prestito con obbligo di riscatto. La Juve Stabia ha invece chiuso per Omar Correia (25) dalla Triestina, con contratto biennale e opzione per un’ulteriore stagione.

A Catanzaro si attende l’arrivo del talento Mattia Liberali (18), fresco di tournée in Asia e Australia con il Milan. Come riferisce ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il fantasista è pronto a firmare un contratto quadriennale. Intanto si registrano primi contatti con la Salernitana per il centrocampista Mateusz Legowski (22), lo scorso anno in prestito allo Yverdon Sport. In cambio potrebbero partire Nicolò Brighenti (35) e Tommaso Biasci (30). Sempre nel mirino anche Alessandro Bianco (22) della Fiorentina, reduce dal prestito al Monza.

Infine, in casa Reggiana, il Sassuolo non ha abbandonato la pista che porta a Filippo Missori (21). Qualora partisse, il suo sostituto potrebbe essere il maliano Ali Dembelé (21), in uscita dal Torino. Intanto Nuhu Shaibu (21) si accasa alla Pro Vercelli, mentre Osmane Camara (19) passa alla Torres.