Corriere dello Sport: “Febbre City. Saranno in 35.000 al Renzo Barbera”

Sale l’attesa a Palermo per l’amichevole di sabato sera contro il Manchester City. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, restano ormai disponibili solo pochi biglietti di tribuna per assistere alla sfida tra la squadra di Inzaghi e quella di Pep Guardiola, con lo stadio Renzo Barbera pronto a registrare il tutto esaurito.

Secondo quanto scrive ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sono attesi circa 35.000 spettatori sugli spalti, a conferma dell’entusiasmo della piazza rosanero per un evento che ha il sapore internazionale. L’atmosfera si preannuncia speciale non solo per il calibro degli avversari, ma anche per il contorno spettacolare che precederà il fischio d’inizio.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’articolo firmato da Paolo Vannini, svela infatti che ci sarà un pre-show di intrattenimento con l’esibizione live di Rose Villain. La cantante si esibirà in un contesto scenico suggestivo, immersa in un gioco di luci speciali che promette di regalare grandi emozioni al pubblico palermitano, nel tepore di una serata estiva che si annuncia memorabile.