Corriere dello Sport: “Palermo, rebus in porta. Gomis titolare fino alla Coppa”

Il Palermo ha le idee chiare sul ruolo del portiere, ma le mosse definitive arriveranno solo dopo i primi impegni ufficiali. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la gerarchia attuale vede Alfred Gomis titolare sia nell’amichevole di prestigio contro il Manchester City sia nel debutto stagionale in Coppa Italia contro la Cremonese.

Nel frattempo, come precisa ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Sebastiano Desplanches ha già lasciato il ritiro per trasferirsi al Pescara con la formula del prestito secco. La permanenza di Gomis in rosanero, invece, sarà valutata immediatamente dopo la gara di Coppa: da quella decisione deriveranno le scelte per completare il reparto.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Paolo Vannini, lo scenario prevede due strade: confermare Gomis e affiancargli un altro portiere di livello con cui giocarsi il posto, oppure cedere il franco-senegalese e ingaggiare due nuovi estremi difensori. In caso di partenza dell’ex Rennes – che libererebbe anche l’unico slot over rimasto – il nome in cima alla lista del Palermo è quello di Klinsmann, attualmente al Cesena.