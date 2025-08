Corriere dello Sport: “Lund-Palermo, addio vicino”

Kristoffer Lund potrebbe lasciare il Palermo nelle prossime ore. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una possibilità remota si sta trasformando in una concreta ipotesi di mercato. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’esterno mancino danese, naturalizzato statunitense, avrebbe manifestato apertura verso la proposta del Colonia, club di Bundesliga interessato al suo profilo.

Il Palermo non avrebbe motivi tecnici per liberarsi del calciatore, anzi. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, il giudizio dell’allenatore Filippo Inzaghi nei confronti del 23enne è positivo. Tuttavia, l’arrivo di Augello – subito convincente sin dai primi giorni del ritiro – ha di fatto relegato Lund al ruolo di riserva. Da qui la disponibilità del giocatore a considerare un trasferimento all’estero, in una piazza importante come quella tedesca.

L’operazione, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport attraverso l’articolo firmato da Paolo Vannini, è in fase di definizione. Si lavora sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a cifre consistenti. Lund, sotto contratto fino al 2027, era approdato in rosanero due anni fa grazie al lavoro dello scouting del City Group.

In caso di partenza, il club dovrà affrontare il problema della sostituzione. Lund è infatti un calciatore under e il suo addio non libererebbe slot over, categoria in cui il Palermo ha a disposizione un solo posto che con ogni probabilità sarà destinato a un portiere. Una possibile soluzione, evidenziata da Inzaghi durante il ritiro in Val d’Aosta, potrebbe essere l’adattamento di Di Francesco sull’out di sinistra. Il suo atteggiamento in allenamento è stato apprezzato e il ruolo da esterno lo ha già ricoperto in passato.