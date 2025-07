Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il mercato si accende, e il Lecce piazza il primo colpo internazionale: Matias Perez, difensore cileno classe 2004, è sbarcato in Salento nella giornata di ieri per iniziare la sua avventura in Serie A. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il ventenne ex Curicó Unido ha firmato un contratto quadriennale con opzione per un’ulteriore stagione. L’operazione è stata chiusa per 800.000 euro, con una percentuale sulla futura rivendita in favore del club cileno.

Convocato nella Nazionale Under 20, Perez è stato scelto da Pantaleo Corvino anche per la sua duttilità e intelligenza tattica, qualità che potrebbero valorizzarsi sotto la guida di Eusebio Di Francesco, tecnico chiamato a dare una nuova identità alla squadra salentina.

Nel frattempo, il Lecce ha ceduto Pablo Rodriguez al Lech Poznan, a titolo definitivo.

Il Parma spinge per Reyna, il Torino verso il doppio colpo

Il Parma accelera per regalare a Carlos Cuesta un colpo da novanta: Giovanni Reyna, trequartista statunitense del Borussia Dortmund. Come riportato ancora da Eleonora Trotta su Corriere dello Sport, i ducali hanno alzato l’offerta fino a 6 milioni, avvicinandosi alle richieste del club tedesco. Il sì del calciatore è già in cassaforte, forte anche del gradimento da parte della proprietà americana.

In uscita, il Parma ha chiuso la cessione di Valentin Mihaila al Rizespor.

Anche il Torino è attivissimo: dopo aver definito l’arrivo di Cyril Ngonge, i granata sono vicinissimi all’acquisto di Gaetano Oristanio dal Venezia, per un’operazione complessiva da circa 9 milioni di euro. Ufficiale, intanto, il passaggio di Valentin Carboni al Genoa, in prestito secco, fortemente voluto da Patrick Vieira.

Cagliari, Verona e Atalanta: trattative in evoluzione

Secondo quanto riferisce Eleonora Trotta sulle pagine del Corriere dello Sport, Michael Folorunsho è pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Accordo di massima raggiunto col Napoli: prestito oneroso da 500.000 euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

Il Verona, nel frattempo, lavora al ritorno di Domagoj Bradaric e segue da vicino Yellu Santiago, centrocampista svincolato dal Getafe, seguito anche da Parma e Torino.

Per l’Atalanta, è ufficiale il ritorno a titolo definitivo del portiere Marco Sportiello, mentre Simone Scuffet firmerà a breve con il Pisa.

Infine, tra i calciatori senza contratto, Luka Jovic ha rifiutato l’offerta dell’Oviedo, preferendo altre soluzioni dopo la fine del rapporto con il Milan.