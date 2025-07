Giornale di Sicilia “Bani in stand by, Gomis titolare in bilico. Palermo, il rebus della lista over”

Tre settimane dopo l’apertura ufficiale della sessione estiva, il Palermo ha già piazzato tre colpi da novanta: Augello, Gyasi e – ormai prossimo all’ufficialità – Antonio Palumbo, che firmerà un triennale dopo l’intesa raggiunta con il Modena, che accoglierà Francesco Di Mariano come contropartita. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta di innesti importanti, destinati a rinforzare notevolmente l’organico a disposizione di Filippo Inzaghi, già al lavoro nel ritiro estivo per dare identità alla nuova squadra.

Bani resta il primo nome, ma c’è sempre Cistana

Con Palumbo considerato a tutti gli effetti rosanero, il numero degli over in rosa sale a 16 elementi. Tuttavia, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, è scontato l’arrivo di almeno un difensore centrale di piede destro, con Mattia Bani che resta il grande obiettivo. Il Genoa fa muro, ma il Palermo ha già in mano un’intesa con il giocatore per un contratto biennale più rinnovo automatico in caso di promozione. L’alternativa è Andrea Cistana, svincolato dopo il fallimento del Brescia. Qualora uno dei due arrivasse, si raggiungerebbe la quota massima di 17 over, lasciando una sola casella disponibile per un ulteriore elemento nato prima del 1° gennaio 2002.

Portieri: Gomis piace a Inzaghi, Desplanches in uscita

È proprio questo vincolo numerico a condizionare anche le valutazioni sul portiere. Attualmente il Palermo ha in rosa Alfred Gomis e Sebastiano Desplanches. Il primo sta convincendo Inzaghi con il suo lavoro quotidiano, come confermato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Il secondo, invece, è destinato a partire in prestito, con il Pescara in pole position per assicurarselo e garantirgli un posto da titolare, dopo un’annata poco brillante.

Nel frattempo, rimane calda – ma bloccata – la pista Audero. Il Palermo osserva, mentre il Como non apre a sconti sull’ingaggio. I lariani sono disposti al prestito ma vogliono l’intera copertura dell’ingaggio, e per questo la Juventus potrebbe inserirsi. Qualora restasse Gomis da titolare, il Palermo cercherebbe un secondo portiere di complemento.

Nikolaou al Bari, stallo per Lund e altre uscite in vista

Come conferma Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è ufficiale il trasferimento di Dimitrios Nikolaou al Bari con la formula del prestito secco: il Palermo contribuirà all’ingaggio del centrale greco. In uscita ci sono anche Insigne (conteso da Avellino e Bari), Valerio Verre (che interessa a Pescara e Cesena), e Buttaro, seguito sempre dagli abruzzesi.

Dalla Germania arrivano conferme sull’interesse del Colonia per Kristoffer Lund, ma la trattativa si è arenata: il club tedesco voleva il terzino sinistro solo in prestito, ipotesi non gradita dal Palermo. Anche l’Empoli di Pagliuca monitora la situazione di Patryk Peda, ma al momento nulla di concreto. Stallo anche per Dario Saric, che resta nel mirino di alcune formazioni turche, ma senza sviluppi recenti.