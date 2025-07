Il Resto Del Carlino: “Palumbo-Palermo, le cifre dell’operazione”

Stavolta è tutto vero: Antonio Palumbo è un nuovo giocatore del Palermo. Dopo la lunga telenovela invernale, il centrocampista campano saluta il Modena e approda in rosanero, con un’operazione chiusa nei minimi dettagli e in linea con le aspettative economiche dei canarini. Come riportato da Alessandro Troncone sul Resto del Carlino – Modena, il club emiliano incasserà 2,3 milioni di euro tra parte fissa e bonus, oltre a 500.000 euro aggiuntivi in caso di promozione in Serie A da parte della squadra di Filippo Inzaghi.

L’accordo prevede inoltre il trasferimento a titolo definitivo di Francesco Di Mariano, valutato tra 400.000 e 500.000 euro, rendendo così il potenziale valore totale dell’operazione pari a oltre 3 milioni di euro. Un affare importante per il Modena, sia dal punto di vista tecnico che economico.

L’addio di Palumbo e l’accoglienza a Fanano

Come sottolinea Alessandro Troncone su Il Resto del Carlino, ieri Palumbo non ha preso parte all’ultima seduta aperta al pubblico allo Zelocchi, che ha visto oltre 500 tifosi presenti. Il giocatore è ora atteso a Fanano, dove sosterrà le visite mediche e si unirà ufficialmente al ritiro del Palermo nei prossimi giorni. Per lui pronto un contratto triennale, con opzione per un quarto anno in caso di promozione.

La sua esperienza in Emilia si chiude dopo due stagioni importanti, segnate da prestazioni di alto livello sia con la maglia del Modena che in precedenza con quella della Ternana. Come evidenziato ancora da Troncone sul Carlino, la voglia del giocatore di competere per traguardi ambiziosi ha inciso nella scelta: Palermo rappresenta l’occasione per lottare sin da subito per un campionato di vertice.