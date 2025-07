Il Palermo tinge d’azzurro la Nazionale: quattro ex rosanero nello staff tecnico delle selezioni italiane

C’è tanto Palermo nella nuova Italia calcistica. Tra i nomi scelti per guidare le nazionali azzurre, ben quattro sono ex rosanero: si tratta di Rino Gattuso, selezionatore della Nazionale maggiore, Silvio Baldini e Andrea Barzagli (coppia tecnica dell’Under 21), e Massimiliano Favo, allenatore dell’Under 17. Una presenza significativa, che Massimo Norrito sottolinea su Repubblica Palermo come testimonianza del ruolo storico – e spesso sottovalutato – che il Palermo ha avuto nel panorama calcistico italiano, nonostante fallimenti, scandali e ripartenze.

Dalle panchine di Zamparini alle panchine della Nazionale

Rino Gattuso, racconta Massimo Norrito su la Repubblica, fu una delle tante intuizioni – forse premature – di Maurizio Zamparini. Nella stagione 2013-14, Gattuso, reduce dall’esperienza al Sion, fu chiamato a rilanciare i rosa in Serie B. Ma l’avventura durò solo sei giornate, prima dell’esonero e dell’arrivo di Beppe Iachini, tecnico del Palermo dei record che porterà la squadra in A.

Silvio Baldini, altra creatura di Zamparini, sbarcò a Palermo dieci anni prima, nella stagione 2003-04. Anche in quel caso l’obiettivo era la promozione in Serie A, ma dopo un rapporto turbolento con il presidente, fu sostituito da Francesco Guidolin alla 24ª giornata. Tuttavia, come riporta Norrito su Repubblica, Baldini tornerà sulla panchina del nuovo Palermo nel 2021, riportando entusiasmo e Serie B. Conquistò i play-off all’ultimo respiro e trascinò i rosa in cadetteria, accendendo i riflettori del City Group, che poco dopo acquisì la società. Il suo secondo addio arrivò però prima dell’inizio della stagione successiva, in disaccordo con la nuova dirigenza.

Barzagli e Favo: dal campo rosanero alla guida dei giovani azzurri

Non solo panchina. Andrea Barzagli, oggi vice di Baldini in Under 21, fu uno dei grandi colpi di Rino Foschi. A Palermo si fece notare in Serie A, conquistò l’Europa con la maglia rosa e, nel 2006, vinse i Mondiali con l’Italia.

Massimiliano Favo, invece, rappresenta una generazione ancora più lontana. Come ricordato da Massimo Norrito su la Repubblica – Palermo, arrivò nel capoluogo siciliano nel 1989, diventando protagonista della risalita con la vittoria della Serie C1 e della Coppa Italia di categoria. Oggi, guida l’Under 17 azzurra con la stessa dedizione che mostrava in campo da giocatore.

Un’identità rosanero che resiste

Tra mille traversie e mutamenti, l’identità rosanero continua a emergere nel calcio italiano. Come conclude Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il fatto che quattro figure legate alla storia recente e remota del Palermo guidino oggi il futuro della Nazionale non è solo un dato curioso, ma un segno che il calcio rosa – nonostante tutto – ha sempre avuto qualcosa da insegnare.