Repubblica: “Palermo, Palumbo è fatto. Bani più vicino, Gomis convince Inzaghi”

L’accelerazione decisiva è arrivata giovedì: mancano solo le firme per poter considerare Antonio Palumbo a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Palermo. Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, l’accordo tra i rosanero e il Modena è stato definito sulla base di 2 milioni di euro, bonus compresi, e il cartellino di Francesco Di Mariano. Il centrocampista classe ’95 firmerà un contratto triennale con opzione per il quarto anno, ed è atteso a breve nel ritiro guidato da Filippo Inzaghi.

Bani resta in cima alla lista, ma Cistana è più di un’alternativa

Chiuso l’affare Palumbo, il ds Carlo Osti si concentra ora sull’ingaggio di Mattia Bani, 32 anni a dicembre, difensore centrale del Genoa. Il club ligure parte da una richiesta di 2,5 milioni di euro, ma – come scrive Valerio Tripi su Repubblica – sta parallelamente valutando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Il Palermo, dal canto suo, ha già un’intesa di massima col giocatore per un contratto triennale e ha messo sul piatto 2 milioni più bonus.

Patrick Vieira, tecnico del Genoa, considera Bani un pilastro del suo undici, ma la trattativa resta aperta: nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto tra Marco Ottolini (ds rossoblù) e Osti. Sullo sfondo, però, c’è anche Andrea Cistana, svincolato dopo l’esclusione del Brescia. Il suo nome, secondo quanto ricorda ancora Tripi su Repubblica Palermo, non rappresenta solo un piano B: può essere anche un’operazione parallela, in base alle necessità difensive e al vincolo degli over.

Porta: fiducia a Gomis, Desplanches verso la cessione

La prima amichevole stagionale ha momentaneamente posticipato le valutazioni sul fronte portieri, ma Inzaghi ha chiarito le sue gerarchie. «Con Gomis siamo stati chiari – ha detto il tecnico rosanero – mi piace, lui dice di sentirsi bene. Era giusto dargli un’opportunità e se continuerà così sarà lui il titolare».

In uscita, invece, Sebastiano Desplanches, che lascerà Palermo in prestito per trovare continuità. Il Pescara è in vantaggio, ma c’è anche l’interesse concreto della Cremonese.

Mercato in movimento: Insigne tra Avellino e Bari, Lund nel mirino del Colonia

Sul fronte delle cessioni, Roberto Insigne è al centro di un duello tra Avellino e Bari. I campani sembrano in vantaggio, ma il club pugliese, che ha appena ufficializzato Nikolaou, resta vigile.

Infine, come rivela la stampa tedesca e conferma Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il Colonia, neopromosso in Bundesliga, avrebbe messo gli occhi su Kristoffer Lund, terzino sinistro statunitense classe 2002. La trattativa, però, non ha ancora preso quota.