Gazzetta dello Sport: “Arriva il Manchester City, euforia Palermo! Barbera verso il tutto esaurito”

Bastano due ore per sfiorare il tutto esaurito. Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la prevendita per la sfida del 9 agosto tra Palermo e Manchester City ha registrato un entusiasmo straordinario: sono già stati venduti 20.543 biglietti, facendo presagire un “sold out” imminente allo stadio Renzo Barbera.

La risposta dei tifosi è stata immediata e massiccia, come dimostrano le lunghe code e gli accessi congestionati sui canali online di vendita. La partita, evento di lusso per la piazza rosanero, metterà di fronte la squadra di Filippo Inzaghi ai campioni d’Inghilterra guidati da Pep Guardiola, simbolo della casa madre City Football Group, proprietaria del Palermo.

Secondo Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, l’attesa era palpabile già nelle ore precedenti all’apertura della vendita, e i numeri non hanno deluso: un segnale chiaro della fame di grande calcio che c’è a Palermo, alimentata anche dalla forte campagna acquisti e dalla presenza di volti noti in panchina e in campo.

Il 9 agosto sarà una notte da ricordare, e come sottolinea ancora Vitale sulle colonne della Gazzetta, al Barbera è atteso uno spettacolo da gala, dentro e fuori dal campo.