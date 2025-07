Il Secolo: “Genoa, Bani è una telenovela. Il calciatore spinge per il Palermo”

La telenovela Bani continua. Come riportato da Andrea Schiappapietra su Il Secolo XIX, il Genoa ha presentato al difensore una nuova proposta di rinnovo contrattuale. Il club rossoblù ha ritoccato verso l’alto l’offerta precedente, inserendo anche un’opzione per il prolungamento fino al 2028, legata a determinate condizioni. Un tentativo concreto per blindare il giocatore e respingere le sirene che arrivano da Palermo.

Bani tentato dal triennale rosanero: il Genoa resiste

Secondo quanto ricostruito da Schiappapietra su Il Secolo XIX, Mattia Bani resta fortemente attratto dalla proposta del Palermo, che ha messo sul piatto un contratto triennale. Una soluzione che affascina il centrale classe ’93, nonostante il Genoa continui a fare muro: il club ha già rifiutato un’offerta da 1 milione più 1 di bonus in caso di promozione, ritenendola insufficiente rispetto alla valutazione fissata a 2,5 milioni di euro.

L’allenatore Patrick Vieira considera Bani un pilastro del gruppo e glielo ha dimostrato consegnandogli la fascia di capitano, riconoscendolo come leader tecnico e umano dello spogliatoio. Proprio per questo, la dirigenza non ha intenzione di cedere facilmente, anche se il giocatore, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, continua a spingere per la destinazione Palermo.

Come sottolinea ancora Andrea Schiappapietra su Il Secolo XIX, il Genoa si sta muovendo anche in uscita, valutando profili utili nel caso in cui Bani decidesse di lasciare. I nomi sul taccuino del ds Marco Ottolini sono:

Leo Østigård, in uscita dal Rennes;

Ridgeciano Haps Idzes, centrale del Venezia, valutato 6-7 milioni di euro;

Dean Huijsen Gonzalez, di proprietà della Juventus, per il quale i bianconeri spingono per un trasferimento con obbligo di riscatto.

Tutti profili di spessore, ma con trattative complesse. Come conclude Schiappapietra sulle colonne del Secolo XIX, il Genoa non vuole farsi trovare impreparato, ma sa che trattenere Bani sarebbe la soluzione più gradita a tecnico, spogliatoio e piazza.