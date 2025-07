Corriere dello Sport: “Modica, l’ex capitano del Palermo che scrive la storia a Malta: l’Hamrun vola in Champions”

– Un rigore dopo l’altro, un sogno che si materializza. L’Hamrun Spartans è la prima squadra maltese a superare il primo turno preliminare di Champions League dopo una delle serie di rigori più lunghe della storia: 28 penalty battuti, 11-10 il risultato finale contro lo Zalgiris Vilnius. Ma dietro questo risultato epocale, c’è molto più di una partita. C’è un progetto, una rivoluzione tecnica e il tocco di un uomo che ha nel sangue il calcio italiano: Giacomo Modica, ex calciatore e capitano del Palermo, oggi allenatore vincente nel cuore del Mediterraneo.

A raccontarlo è Giulia Mazzi sul Corriere dello Sport, che sottolinea come la mano del tecnico siciliano – scolaro di Zeman, uomo di idee e passione – abbia completamente trasformato il volto dell’Hamrun. «Sapevamo che con lui non avremmo preso soltanto un allenatore ma anche una filosofia», ha dichiarato l’amministratore delegato Marcel Bonnici, a fine gara, al Corriere dello Sport.

Un passato rosanero, un presente europeo

Modica, che da calciatore ha vestito la maglia del Palermo tra la fine degli anni ’80 e i primi ’90, indossando anche la fascia da capitano, ha saputo trasmettere ai maltesi la stessa grinta e visione che lo hanno accompagnato da calciatore e allenatore. Dopo anni in Italia, con esperienze a Messina e nelle serie minori, ha scelto di lasciare il Bel Paese per dignità e coerenza. «Mi sono sentito usato, non era più calcio ma compromesso», racconta a Giulia Mazzi.

Zemaniano convinto – «ha innovato il calcio facendo divertire» – Modica ha portato a Malta un’idea di gioco che oggi lo proietta al secondo turno preliminare di Champions. Martedì 23 luglio l’Hamrun sfiderà la Dinamo Kiev: uno scoglio durissimo, ma il tecnico siciliano non parte battuto. «Non tutti hanno la fortuna di arrivare a questo livello. E quando ci sei, devi goderti il sogno», afferma con orgoglio l’ex regista rosanero.

Malta sogna, Modica costruisce

Come riporta Giulia Mazzi sul Corriere dello Sport, il merito della crescita dell’Hamrun è condiviso con il presidente Joseph Portelli, magnate dell’edilizia che ha rilevato il club cinque anni fa, dopo trent’anni senza titoli. Da allora: quattro campionati vinti e una Champions League da vivere. Ma è con Modica che è arrivato il salto di mentalità.

Il tecnico siciliano, partito da Palermo e approdato ora sulle sponde maltesi, resta legato alla sua terra ma guarda avanti: «Tornerei in Sicilia, ma evidentemente non vogliono il mio contributo». Intanto, il presente lo premia. E lo premia alla grande.