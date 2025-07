Corriere dello Sport: “Il punto sul mercato di Serie B, Avellino e Pescara scatenate”

Dal triplo colpo Avellino al sogno Lapadula per il Pescara: il punto completo firmato da Pescatore, Renzetti e Talarico su Corriere dello Sport

Inizia a prendere forma il mercato estivo delle squadre di Serie B e C, con diversi movimenti ufficiali e tante trattative in corso. Come riportato da Beniamino Pescatore, Paolo Renzetti e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’Avellino ha messo a segno tre operazioni importanti, tra entrate e uscite, mentre a Pescara tiene banco il sogno Lapadula.

Avellino, arriva Besaggio: triennale per il fantasista

L’Avellino ha annunciato l’ingaggio di Michele Besaggio, trequartista classe 2001 svincolato dal Brescia, che ha firmato un contratto triennale con i biancoverdi. Nel ritiro di Rivisondoli è approdato anche il portiere Giovanni Daffara, 20 anni, in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Sul fronte uscite, il centrocampista Salvatore Pezzella è stato ceduto a titolo definitivo alla Casertana, mentre l’attaccante Salvatore

Fusco passa ai rossoblù in prestito.

Proposto all’Avellino anche il difensore Federico Barba, ex Benevento, reduce dall’esperienza in Svizzera con il Sion: il giocatore chiede un contratto triennale, ma la distanza economica tra le parti è ancora ampia.

Pescara, sogno Lapadula: contatto con l’agente

In casa Pescara, il mercato degli attaccanti infiamma la piazza. Come svelato da Pescatore, Renzetti e Talarico sul Corriere dello Sport, il club abruzzese ha avviato i contatti per Massimo Coda, 36 anni, lo scorso anno alla Samp. Ma il nome che fa davvero sognare i tifosi è quello di Gianluca Lapadula, ex biancazzurro ai tempi di Oddo. Il procuratore Libertazzi avrebbe già avuto un primo approccio con la dirigenza.

Per il centrocampo resta vivo l’interesse per Federico Zuccon, di proprietà della Salernitana. Intanto è in chiusura il passaggio del 16enne Antonio Arena alla Roma per circa 1 milione di euro più il cartellino del centrocampista Leonardo Graziani (20). In uscita, attenzione alle richieste per Riccardo Tonin, seguito dalla Salernitana, mentre uno tra Valzania e Kraja lascerà quasi certamente la rosa.

Movimenti anche per Monza, Reggiana, Samp e Catanzaro

Il Monza ha ufficializzato i difensori Lorenzo Colonnese (18), svincolato, che giocherà nella Primavera, e Lorenzo Lucchesi (22), preso in prestito dalla Fiorentina con obbligo di riscatto in caso di promozione. La Sampdoria, intanto, guarda al talento danese Jeppe Kjaer (21) del Bodo Glimt.

La Reggiana ha accolto Matteo Rover (26) dal Südtirol, centrocampista esterno con un biennale, mentre ha salutato Elvis Kabashi (31). In casa Catanzaro, si allena con la squadra il 19enne Patrick Nuamah, acquistato a parametro zero dal Sassuolo dopo lo svincolo dal Brescia. Sempre dal Como arriverà domani Fabio Rispoli (18), mediano in prestito secco.

Con Gianluca Di Chiara, ex Frosinone, è tutto fatto: manca solo la firma sul contratto biennale che lo riporterà a Catanzaro dopo oltre dieci anni.

Illanes rinnova con la Carrarese, Cacace saluta Empoli

La Carrarese ha ufficializzato il prestito dell’attaccante Tommaso Rubino (18) dalla Fiorentina e il rinnovo del difensore Julián Illanes (28). In casa Empoli, l’esterno Liberato Cacace è a un passo dal trasferimento in Inghilterra, al Wrexham. Gli azzurri confermano l’interesse per Riccardo Ciervo (23), esterno del Sassuolo che nell’ultima stagione ha militato nel Cosenza.