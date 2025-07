Corriere dello Sport: “Palermo su Klinsmann: offerto Verre, ma il Cesena chiede Peda”

Il nome di Jonathan Klinsmann è salito in cima alla lista dei desideri del Palermo per la porta. Lo rivela Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, spiegando come la società rosanero abbia già avviato una trattativa con il Cesena, che valuta il portiere classe ’97 circa 6 milioni di euro. Una cifra importante, che riflette la stima del club romagnolo nei confronti dell’estremo difensore.

Secondo quanto riportato ancora da Boccucci sul Corriere dello Sport, per abbassare il costo del cartellino, il Palermo avrebbe messo sul tavolo il cartellino di Valerio Verre, centrocampista esperto e in uscita, attualmente ai margini del progetto tecnico. Tuttavia, la risposta del nuovo ds del Cesena, Filippo Fusco, è stata chiara: la contropartita gradita sarebbe Patryk Peda, 23enne difensore polacco di proprietà del Palermo, su cui però i siciliani non hanno intenzione di cedere il passo.

La situazione, come raccontato da Massimo Boccucci sulle colonne del Corriere dello Sport, resta in fase di stallo, ma viva. Il Palermo continua a monitorare la pista Klinsmann, considerata ideale per rinforzare un reparto nevralgico come quello dei portieri. Al contempo, Cesena non ha fretta di svendere un giocatore su cui continua a puntare forte, a meno di un’offerta all’altezza delle aspettative.

Nel frattempo, i bianconeri hanno definito nuovi arrivi e cessioni, ma la partita con il Palermo per Klinsmann potrebbe accendersi di nuovo nelle prossime ore.