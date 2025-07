Corriere dello Sport: “Palermo-Palumbo è fatta. Ora Bani”

La lunga telenovela di mercato è finalmente giunta al termine: Antonio Palumbo è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il fantasista campano classe 1995 è atteso a breve nel ritiro rosanero a Chatillon, dove firmerà un contratto triennale con opzione per un quarto anno. Dopo settimane di trattative e colpi di scena, la dirigenza rosanero è riuscita a portare a termine un’operazione complessa ma strategica.

L’accordo con il Modena: dentro Palumbo, fuori Di Mariano

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il Palermo ha trovato l’intesa con il Modena per una cifra vicina a 1,5 milioni di euro più bonus. Determinante per la chiusura dell’affare è stato l’inserimento nella trattativa di Francesco Di Mariano, classe 1996, in uscita dal progetto tecnico di Inzaghi. Lo scambio ha permesso di superare anche l’ostacolo legato all’ingaggio e ha sbloccato una trattativa che aveva subìto un rallentamento per il rifiuto di Saric al trasferimento in Emilia.

Difesa da completare: Bani in cima alla lista, ma occhio a Cistana

Ora l’attenzione del direttore sportivo Carlo Osti si sposta sulla difesa. Come spiegato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la prima scelta resta Mattia Bani, classe 1993, difensore centrale in forza al Genoa. Il Palermo ha già presentato un’offerta con contratto triennale, ma il club ligure, forte di un accordo in scadenza nel 2026, continua a fare muro. L’alternativa più concreta si chiama Andrea Cistana, svincolato dopo il fallimento del Brescia. Il profilo dell’ex capitano delle Rondinelle piace molto per esperienza e affidabilità.

Intanto è ufficiale la cessione in prestito al Bari di Dimitrios Nikolaou, che saluta così il gruppo rosanero dopo una stagione in chiaroscuro.

Entusiasmo a Chatillon: presentato Gyasi, sold out per il City

Nel frattempo, nel ritiro di Chatillon è stato presentato Emanuel Gyasi, nuovo acquisto proveniente dall’Empoli. «La trattativa è nata mentre ero in ritiro – ha dichiarato l’esterno palermitano di nascita – non ho esitato ad accettare. Inzaghi mi ha dato una spinta decisiva. Il mio idolo? Cristiano Ronaldo». C’è grande fermento anche per l’amichevole di prestigio contro il Manchester City, in programma il 9 agosto al “Barbera”: già venduti oltre 20.500 biglietti nelle prime due ore di vendita libera. La campagna abbonamenti, intanto, ha raggiunto quota 11.145 tessere sottoscritte, vicino al totale dello scorso anno (13.680).