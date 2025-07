TMW: “Palermo, concorrenza per Cistana”

Andrea Cistana è uno dei nomi caldi di questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il Palermo si è mosso concretamente per il difensore centrale classe 1997, ma dovrà fare i conti con la concorrenza agguerrita di Cesena e Bari, anch’esse pronte a inserirsi nella corsa al giocatore.

Svincolato dopo il fallimento del Brescia, Cistana rappresenta un’occasione ghiotta a parametro zero. Centrale affidabile e strutturato, ha totalizzato 141 presenze in Serie B, arricchite da 8 gol, e ha vestito la maglia del club lombardo per sette stagioni consecutive tra i professionisti.

Come sottolineato da Alaimo su Tuttomercatoweb.com, la sua esperienza e continuità lo rendono un profilo appetibile per le squadre in cerca di un rinforzo immediatamente pronto, e non è escluso che possano inserirsi ulteriori club nei prossimi giorni.