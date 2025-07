TMW: “Palermo, sprint per Bani: il centrale del Genoa vicino alla firma”

Il Palermo è pronto a chiudere per Mattia Bani. Come riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, sono ore decisive per il trasferimento in Sicilia del centrale difensivo, attualmente sotto contratto con il Genoa fino al 2026. Dopo aver ricevuto nei giorni scorsi il via libera al trasferimento, il club rosanero avrebbe accelerato in maniera significativa, con l’obiettivo di consegnare il difensore a Pippo Inzaghi già nelle prossime ore.

Bani, classe 1993 e alto 1,88 metri, vanta una solida esperienza in Serie A, con 163 presenze all’attivo. Nella sua carriera ha indossato le maglie di Chievo, Bologna, Parma e, soprattutto, Genoa, con cui ha disputato le ultime tre stagioni.

L’identikit tracciato da Alaimo per Tuttomercatoweb.com presenta un profilo di sicura affidabilità e con un bagaglio di esperienza tale da rappresentare un punto fermo nella nuova difesa rosanero targata Inzaghi.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il Palermo ha rotto gli indugi ed è pronto a definire gli ultimi dettagli con il Genoa per formalizzare l’arrivo del centrale.