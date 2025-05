Corriere dello Sport: “Rivoluzione Palermo, Gomes tra i possibili partenti”

«La virtù sta nel mezzo». Un motto che potrebbe ispirare le scelte del Palermo in vista della stagione 2025/26. Sarà infatti il centrocampo il reparto da cui ripartire, con riflessioni approfondite e scelte da calibrare con attenzione. Gli uomini mercato rosanero sono pienamente consapevoli dell’importanza strategica della mediana nella costruzione di una squadra solida e competitiva.

Scelte delicate e nomi in bilico

Sulla carta, diversi giocatori dell’attuale rosa potrebbero far parte del nuovo progetto. Ma l’esperienza insegna a non ignorare la realtà. Per evitare di ripetere errori recenti, sarà necessario valutare con oggettività chi potrà effettivamente essere utile. Tra i più vicini alla partenza c’è Vasić. Arrivato nell’estate 2023 per una cifra importante (2 milioni più bonus), non è mai riuscito a incidere. La soluzione del prestito appare la più logica, anche per permettergli di maturare in un ambiente meno esigente: il ritorno al Padova è una possibilità concreta.

Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il destino degli altri centrocampisti dipenderà in larga parte dalle scelte del nuovo allenatore. In pole c’è Alberto Gilardino, ma anche il nome di Pippo Inzaghi – attualmente al Pisa – piace molto. Il modulo scelto e le richieste tecniche del mister incideranno sulle conferme e sulle cessioni.

Futuri incerti e cicli che si chiudono

Uno dei nomi più caldi sul mercato in uscita è quello di Claudio Gomes, classe 2000. Il centrocampista francese, arrivato a Palermo il 1° settembre 2022, dopo tre stagioni in rosanero potrebbe essere attratto dalle sirene della Serie A. Anche Jacopo Segre dovrà essere valutato: reduce da un’annata vissuta a fasi alterne, è intenzionato a ritrovare lo smalto della stagione 2023/24, quando aveva messo a segno ben sette reti.

Situazione più complessa per Filippo Ranocchia, legato al club fino al 2028. Dopo una stagione deludente, condizionata anche da una collocazione tattica non sempre favorevole, potrebbe aver bisogno di nuove sfide. Discorso simile per Valerio Verre: arrivato da svincolato e autore di prestazioni altalenanti, rimane un talento mai del tutto esploso. Non è da escludere che la società decida di voltare pagina, come sottolinea ancora La Rosa sul Corriere dello Sport.

Blin, la certezza

Nel mezzo di tanti dubbi, una certezza potrebbe essere Alexis Blin. Centrocampista duttile, capace anche di agire da regista – ruolo attualmente assente nel Palermo – Blin rappresenta una risorsa importante. Dopo un lungo infortunio che ha segnato la prima parte della sua stagione, è pronto a ripartire con determinazione. La sua intelligenza tattica e la voglia di riscatto lo rendono uno dei profili più affidabili su cui puntare per il futuro.