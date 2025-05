Zaniolo, follia al Viola Park: rissa negli spogliatoi dopo Fiorentina-Roma Primavera

Un post partita da incubo quello andato in scena al Viola Park, al termine della semifinale del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. Protagonista, suo malgrado, Nicolò Zaniolo. L’ex talento – ora svincolato da entrambe le squadre – era in tribuna come semplice spettatore. Ma a fine gara, secondo molteplici testimonianze, ha perso completamente il controllo.

Zaniolo e la Roma: rancore mai sopito

Il rapporto tra Zaniolo e la Roma si è chiuso tempo fa in modo traumatico. E ogni suo ritorno nella Capitale o incrocio con l’ambiente giallorosso sembra alimentare tensioni. L’ultimo episodio risaliva a un Roma-Fiorentina di Serie A, quando fu espulso dalla panchina. Ma quanto accaduto al termine della gara Primavera ha superato ogni limite.

La ricostruzione della serata

Fiorentina-Roma termina 2-1 per i viola, che staccano così il pass per la finale scudetto. Ma mentre i riflettori si spengono sul campo, si accendono nel tunnel degli spogliatoi. L’unico elemento confermato da tutti: Zaniolo è sceso a bordo campo. Da lì in poi, le versioni divergono.

Secondo quanto riferito da più testimoni presenti, l’ex fantasista avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio della Roma Primavera. Lì avrebbe insultato e preso a pugni due giovani calciatori: Almaviva e Litti. Una scena caotica, con urla che – come racconta l’inviata di Sportitalia – si sentivano fin fuori dal tunnel. Le accuse parlano di provocazioni pesanti, manate e comportamenti ben lontani dallo spirito sportivo. «Una scena pietosa», ha detto senza mezzi termini l’allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa.

Le reazioni ufficiali: Roma dura, Fiorentina più cauta

La Roma ha diramato un comunicato secco e durissimo:

«Zaniolo ha avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera».

«La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport».

Più sfumata, invece, la risposta della Fiorentina. Il club viola si è limitato a riportare la versione del giocatore, che ha negato ogni responsabilità:

«Sono sceso a complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e ho fatto i complimenti anche ai romanisti che mi insultavano. Ho preferito andare via prima che la situazione degenerasse».

Una versione che però non convince Galloppa:

«Ho tenuto i miei ragazzi fuori dagli spogliatoi per evitare guai. Ho visto una rissa e volevo che restassero lontani. Non volevo rischiassero nulla».