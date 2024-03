Corriere dello Sport: “Processo al Palermo. Cosa si nasconde dietro al silenzio della società”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla posizione di Eugenio Corini e sul City Group.

Quanto alla comunicazione, altro tema molto dibattuto e fortemente diverso rispetto a molti altri club professionistici, i dirigenti rosa non ritengono di dover parlare pubblicamente dopo ogni partita (in verità non lo fanno praticamente mai lasciando tutto il peso sulle spalle dell’allenatore) perché la loro impostazione della stagione non è cambiata e dunque non ci sarebbe nulla di nuovo da comunicare pubblicamente.