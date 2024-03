Corriere dello Sport: “Corini è più solo. Pronti altri 50 milioni per il “nuovo Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla posizione di Eugenio Corini e sul City Group.

Naturalmente i risultati della compagine di Eugenio Corini vengono comunque analizzati e in questo momento sono profondamente deludenti. Anche il City si accorge del momento nero e si pone interrogativi sul rendimento della squadra e sulla conduzione dell’allenatore bresciano, la differenza è che non ritiene il cambio il rimedio migliore per rilanciare la squadra.

Il giudizio definitivo sui progressi del progetto (che per il club era competere per i primi posti, non necessariamente centrare quest’anno la promozione) arriverà a fine giugno. Per adesso l’obiettivo è unire le forze e la squadra deve dare in tal senso una risposta precisa di appoggio al tecnico. Il tempo per rimediare c’è, bisogna almeno arrivare ai play off nella posizione migliore.

Sulle intenzioni del “nuovo” Palermo non ci possono essere dubbi: nei 20 mesi di gestione anglo araba sono già stati spesi circa 50 mln di euro, compresi quelli necessari per realizzare finalmente un centro sportivo, ed altrettanti sono pronti per il futuro.

