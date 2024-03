Palermo, altro colpo dal Milan: dopo Traoré arriva l’attaccante del futuro | È tutto merito del City

Il Palermo è pronto ad accogliere un altro talento del Milan. L’attaccante arriva grazie al Manchester City.

Aria tesa in casa rosanero, dopo le ultime uscite stagionali. Il Palermo ha gettato via nel giro di 3 settimane quanto di buono aveva fatto nei mesi di gennaio e febbraio, e si è ritrovato adesso risucchiato in zona play-off quando era stato soltanto a pochi punti e anche virtualmente in zona promozione diretta nel primo tempo della sfida contro la Cremonese (poi pareggiata 2-2 in rimonta).

Mentre si discute sul possibile esonero di Corini, che sembra però destinato a rimanere almeno per le prossime partite, i tifosi possono distrarsi con alcune importanti suggestioni di mercato. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore infatti il Palermo potrebbe mettere le mani su un altro talento e rinforzarsi ulteriormente come è avvenuto durante il mercato invernale di gennaio. Un mercato che aveva portato giocatori del calibro di Ranocchia e Chaka Troaoré dal Milan.

Due giocatori che hanno sicuramente aiutato la causa e che saranno determinanti per il cammino futuro del Palermo. Come avvenuto per Traoré, il Palermo potrebbe a breve pescare ancora dal Milan, gli occhi della società società sono finiti su un giovane di grandissima prospettiva. un fenomeno che potrebbe arrivare a vestire la maglia del Palermo e fare sognare i tifosi grazie all’intervento del Manchester City.

Palermo, dal Milan l’attaccante del futuro

Nonostante la casella dell’attaccante in casa Palermo fino a questo momento sia più che dignitosamente riempita da Brunori, capocannoniere della squadra con 11 reti, i rosanero si guardano intorno per il futuro. Una trattativa su tutte potrebbe veramente scaldare il cuore dei tifosi, per fargli dimenticare il momento difficile in campionato.

Dopo la trattativa che ha portato a gennaio Traoré in Sicilia, potrebbe essere ancora il Milan a fare un assist al Palermo. Sul tavolo il rinnovo di Francesco Camarda. Il giovane sedicenne che sta stupendo in primavera e che ha già esordito con la maglia rossonera, non ha ancora rinnovato e a breve dovrà firmare il suo primo contratto da professionista. In questo contesto, con il Milan che sta temporeggiando per il rinnovo, potrebbe inserirsi il Manchester City.

Palermo-Manchester City: come arrivare a Camarda

Nelle ultime ore diversi rumors hanno parlato di un forte interessamento per Camarda da parte del Borussia Dortmund ma soprattutto del Manchester City. Il Milan infatti dovrà rinnovare il contratto al 16enne, che come da regolamento potrà firmare il contratto da professionista da massimo 3 anni – poi se ne riparlerà una volta compiuti i 18 anni.

Ma anche il City è molto interessato al giocatore, e avrebbe già un piano per portarlo in Inghilterra. Farlo firmare e girarlo immediatamente in prestito al Palermo, che gli permetterebbe in Italia di continuare il suo percorso di crescita, prima di approdare in Premier League.