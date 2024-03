Milan, furto alla Juve: Ibra batte Giuntoli e sistema il centrocampo | Lo volevano tutte le Big

Il Milan sorpassa la Juventus e si porta avanti. Ibrahimovic supera la concorrenza di Giuntoli: colpo a centrocampo.

Sarà un’estate molto calda, piena di intrighi di mercato e scontri tra club importanti. Se la scorsa stagione spesso si sono incrociate le strade dei direttori sportivi delle big italiane – ma anche europee – il mercato 2024 entrerà nel vivo da subito e alcune sfide sono già destinate a fare molto discutere. Stessi obiettivi infatti per Milan e Juventus, fin da adesso, con la necessità di entrambe le squadre di rinforzarsi e praticamente i medesimi nomi sul taccuino.

Quello di Giuntoli e di Ibrahimovic, per il centrocampo, è stracolmo, ma pare che lo svedese si sia portato avanti al collega ex Napoli in una trattativa nello specifico. Zlatan, adesso nelle vesti di dirigente, sta provando a portare a San Siro uno dei pezzi pregiati della Serie A, che interessa anche alla Juventus.

L’interessamento del Milan, che già a gennaio aveva provato ad accaparrarsi il centrocampista, si concretizzerà in estate, e la Juventus sembra destinata a rimanere a guardare almeno per il momento.

Milan, anche il centrocampo è da rifare

Con grande attenzione sull’acquisto dell’attaccante, e un colpo sicuramente in difesa, il Milan studia il prossimo mercato. Ma come evidenziato in questa seconda parte di stagione, anche il centrocampo è da rifare. Manca il collante infatti alla squadra di Pioli, tra centrocampo e difesa. Un colpo in tal senso potrebbe essere proprio Lewis Ferguson. Mediano di grande qualità, il giovane potrebbe sistemare i problemi dei rossoneri e garantire maggiore stabilità tattica.

Su di lui c’è anche la Juventus, ma il Milan può fare affidamento in questo momento su una maggiore forza economica. Inoltre il giocatore potrebbe decidere di seguire il suo attuale giocatore nella prossima squadra. Thiago Motta, se dovesse cambiare aria, potrebbe portare con se lo scozzese.

Ferguson, Zirzkee e Thiago Motta: il Milan sogna la tripletta

Che il centrocampista scozzese segua l’attuale tecnico ex Inter nella sua nuova avventura? Il Milan probabilmente cambierà allenatore il prossimo anno e Thiago Motta è uno dei profili visionati con interesse dalla società. I rossoneri, già interessati fortemente a Zirzkee, potrebbero investire tutto il loro budget sul doppio colpo, a maggior ragione qualora dovesse abbracciare anche l’ex Inter.

La Juventus in questo momento non pare possa competere con il diavolo su questa corsa al centrocampista. Il Bologna, come si apprende, non si siederà al tavolo delle trattative per meno di 30 milioni. Giuntoli in questo momento sta cercando invece di provare a virare su profili a costo zero, di maggiore esperienza, vista l’attenzione al bilancio del club bianconero.