Palermo, play-off a un passo. Sabato contro la Reggiana potrebbe già arrivare la matematica

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà sabato contro la Reggiana, con una vittoria i rosanero blinderebbero ufficialmente i playoff.

Con l’ultimo match contro il Parma, il Palermo ha concluso la serie di scontri diretti contro le squadre al vertice della classifica, ma le sfide rimanenti non sono da prendere alla leggera. Le prossime quattro partite del Palermo, contro squadre posizionate nella parte inferiore della classifica, rappresentano un’opportunità cruciale per consolidare la posizione nei play-off e migliorare la classifica in vista della promozione in Serie A.

Il calendario vede il Palermo affrontare la Reggiana in casa, lo Spezia in trasferta, l’Ascoli nuovamente in casa, e infine il Südtirol fuori casa. Nonostante queste squadre possano sembrare meno intimidatorie rispetto al Parma, la densità delle partite, quattro in appena 13 giorni, richiede una gestione accurata delle risorse fisiche e tattiche da parte di Mignani. Il rientro di giocatori chiave come Ranocchia sarà fondamentale per determinare il modulo più efficace e la strategia da adottare nei play-off.

La priorità del Palermo è assicurarsi un posto nei play-off il prima possibile. Una vittoria contro la Reggiana, combinata con possibili sconfitte di Pisa e Cittadella nei loro rispettivi incontri casalinghi, potrebbe garantire matematicamente il Palermo nei play-off. Dopo aver raggiunto questo obiettivo, il focus si sposterà sul miglioramento della posizione in classifica, con l’obiettivo realistico di raggiungere il quinto posto, attualmente occupato dal Pisa che ha un vantaggio di 4 punti ma affronta un calendario complicato.

Mignani avrà quindi l’opportunità di sperimentare e ottimizzare la formazione e la tattica nella partita contro la Reggiana, iniziando a ragionare non solo in termini di qualificazione ai play-off, ma anche di posizionamento ottimale per affrontare le sfide decisive che determineranno l’accesso alla Serie A. Questo periodo sarà cruciale per il Palermo per consolidare una mentalità vincente e affinare il gioco in vista degli impegni più importanti della stagione.