Addio Inter, me ne vado: Gilardino, la strategia è chiara | Via libera per il trasferimento

L’Inter potrebbe dire addio ad un suo pezzo pregiato. Tra le varie pretendenti c’è anche il Genoa di Alberto Gilardino

In casa Inter è già tempo di pensare al futuro. Con l’eliminazione dalla Champions League, il pensiero è rivolto totalmente al campionato che ormai è quasi in tasca. Ai nerazzurri mancano pochissimi da conquistare nelle prossime giornate. Basta infatti una vittoria nel derby di stasera contro il Milan per garantire il successo aritmetico.

Un percorso davvero straordinario verso la conquista del 20esimo storico scudetto della storia del club. Un passaggio cruciale che consentirà di mettere la famosa seconda stella sulla maglia. Una volta che tutto ciò sarà realtà però non bisogna perdere troppo tempo. Va programmato il futuro nel migliore dei modi.

La rosa va assolutamente svecchiata visto che è la più longeva dell’intera Serie A. In difesa e in attacco sicuramente ci saranno diversi cambiamenti mentre in mezzo al campo con l’arrivo più che probabile di Zielinski e la conferma degli altri elementi si va sempre più verso un reparto di assoluta qualità.

C’è poi da valutare la collocazione dei vari giovani in prestito in giro per l’Italia. Qualcuno potrebbe tornare alla base altri invece con tutta probabilità proseguiranno il loro percorso di crescita lontano dalla Pinetina. Tra questi spicca sicuramente Valentin Carboni, attualmente in forza al Monza.

Inter: Carboni potrebbe essere la chiave per arrivare a…

L’argentino classe 2005 è sicuramente un elemento sui cui i nerazzurri sperano di fare affidamento in futuro, ma considerando la giovanissima età bisogna andarci con i piedi di piombo. Quest’anno con la formazione di Palladino ha già dato sfoggio delle sue enormi qualità.

In 16 presenze totalizzate in campionato ha messo a segno 2 reti. Un bel biglietto da visita che ha naturalmente attirato diverse squadre come ad esempio il Genoa di Gilardino. L’Inter dal canto suo sta facendo un pensierino su Gudmundsson e Carboni potrebbe essere una chiave per arrivare all’islandese.

Carboni e l’ipotesi di permanenza a Monza

Ovviamente l’Inter non vuole privarsene definitivamente nel caso opterebbe comunque un’ipotesi di prestito con eventuale riscatto e controriscatto. La società crede nell’investimento fatto nel 2020 quando venne prelevato dal Catania insieme al fratello maggiore Franco, che in questo momento sta giocando in prestito alla Ternana.

Per effetto di ciò una soluzione abbastanza plausibile è quella della permanenza a Monza almeno per un’altra stagione. D’altronde l’ambiente brianzolo è l’ideale per crescere in maniera serena e senza le pressioni di una piazza che concorre ogni anno per vincere. La cosa certa è che l’Inter seguirà passo per passo il suo talento.