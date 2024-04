‘Prendiamo Mertens’: la Big italiana lo riporta in Serie A | Ultima cavalcata prima del ritiro

L’ex attaccante del Napoli è pronto a fare ritorno nel nostro campionato, con un top club deciso a dargli l’ultima grande chance.

Sono passati quasi due anni da quando Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli, ha salutato la Campania e la nostra Serie A dopo ben 9 stagioni, tutte passate con la maglia azzurra. In una vita calcistica vissuta nel suo periodo migliore proprio all’ombra del Vesuvio, adesso il belga veste con grande onore la casacca del Galatasaray.

Dopo l’addio al club di Aurelio De Laurentiis, ‘Ciro’, così come era stato soprannominato dai tifosi napoletani, si è accasato a parametro zero nella compagine turca. Se in tanti pensavano che per lui si trattasse solamente di una pensione anticipata, i numeri hanno dimostrato il contrario. Lo scorso anno il 36enne ha fatto benissimo, e la stessa cosa sta accadendo in questa stagione, nonostante l’avanzare dell’età.

Ed è proprio per questa ragione che per Mertens si sta cominciando a pensare ad un clamoroso futuro in una big proprio del nostro campionato. L’attaccante infatti è entrato nel mirino di un top club italiano, deciso a riportarlo in Serie A per consentirgli un’ultima grande occasione prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Niente ritiro per Mertens

Nei mesi scorsi le parole del calciatore belga avevano fatto pensare ad un suo ritiro dal calcio giocato al termine della stagione. Tuttavia qualche giorno fa Dries sembra aver ritrattato quasi del tutto queste affermazioni, dicendosi disponibile a giocare ancora.

Visti i numeri importanti che sta realizzando dunque per lui si è cominciato a vociferare di un ritorno in Serie A, più in particolare in una big del nostro campionato, che vuole affidarsi alla grande esperienza e qualità dell’ex Napoli per rafforzare il reparto offensivo per il prossimo anno.

Dove potrebbe giocare il belga?

Mertens a giugno va in scadenza di contratto, e di conseguenza potrebbe trasferirsi a titolo gratuito in un nuovo club. Ad oggi pare che la Fiorentina, a caccia di un calciatore di qualità in grado di fare gol, potrebbe essere una destinazione più che plausibile.

Al momento si tratta solamente di ipotesi di mercato, ma più in la non è da escludere che qualcosa si muova proprio in questo senso. Vedremo come si svilupperanno le cose in futuro, con la chance di vedere di nuovo Ciro in Italia che rischia di prendere piede in maniera concreta.