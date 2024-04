Juve e Milan prelevano dai giallorossi: ‘L’asta è già partita’ | 20 milioni e se lo portano a casa

Milan e Juventus piombano sul talento giallorosso e mettono in apprensione i tifosi. Per portarlo via servono almeno 20 milioni di euro.

Juventus e Milan guardano in Serie A per rinforzare la rosa. I rossoneri, che in questi anni hanno dimostrato di preferire i campionati esteri per il mercato, potrebbero cambiare strategia mentre la Juventus – interessata a rinforzarsi anche in difesa – ha intenzione di limitare le spese e iniziare un nuovo ciclo fatto anche di affari a basso costo e acquisizione di giocatori in prospettiva futura.

Entrambe le big hanno messo come spesso accade gli occhi sul giovane difensore, che tanto bene sta facendo con la maglia giallorossa in questa stagione. Le sue prestazioni hanno fatto lievitare il costo, quasi decuplicato, il club dovrebbe lasciarlo partire in caso di offerta importante.

I tifosi hanno già salutato il loro beniamino, che al momento non ha però ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione. Secondo Tuttosport la Juventus vorrebbe puntare su di lui anche per ringiovanire la rosa.

Milan e Juve, obiettivo comune in difesa

Sia con D’Aversa che con Gotti, uno dei calciatori più in forma di questo Lecce è sicuramente Patrick Dorgu. Il danese infatti, con due gol messi a segno in questa stagione, è una delle rivelazioni del campionato e potrebbe il prossimo anno effettuare il salto di qualità in una big. Un obiettivo del laterale che probabilmente porterà i salentini alla salvezza, quello di indossare una grande maglia.

E gli estimatori non mancano. Sia la Juventus che il Milan avrebbero adocchiato il classe 2004, che a soli 19 anni sembra già pronto per i grandi palcoscenici. Tuttosport ha parlato di interessamento della Juventus in queste ore, ma ci sono due ostacoli per i torinesi.

Dorgu, la Juve ci pensa: il Milan prova il sorpasso

Arrivato a Lecce per 200mila euro, Patrick Dorgu ha visto il suo prezzo quasi decuplicato in questi mesi. Titolare ormai inamovibile con 29 presenze stagionali, il 19enne è finito sotto gli occhi delle big. La Juventus se vuole portarlo a Torino dovrà fare i conti però con la società giallorossa, che valuta il calciatore circa 20 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta alla Continassa.

Inoltre ci sarebbe da battere la concorrenza del Milan, pronto ad affondare il colpo per rinforzare le fasce in difesa, considerando che l’unico sostituto di Calabria e Theo Hernandez rimane al momento in rosa il solo Alessandro Florenzi.