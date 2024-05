Di Marzio: “Genoa, contatti continui con l’ex rosa Gilardino per il rinnovo: intesa vicina”

Come riportato da Gianluca Di Marzio, le parti stanno dialogando ormai da tempo in merito al prolungamento del contratto di Gilardino da allenatore del Genoa con i contatti che si sono intensificati maggiormente in queste ore.

Segnale di come l’intesa per il rinnovo di contratto di Gilardino è sempre più vicina, tanto che nelle prossime ore si potrebbe già arrivare a un accordo definitivo. Il Genoa, pienamente salvo e 12^ in classifica, si prepara a vivere le ultime giornate di campionato con un occhio già al futuro e con Gilardino sempre più al centro del progetto del club.