Roberto Mancini, c’è nostalgia di casa | I soldi arabi non bastano più, ritorno imminente in estate

A meno di un anno dal suo addio alla nazionale azzurra il tecnico può tornare nel bel paese, nonostante stia percependo un ingaggio monstre.

Ad agosto scorso un vero e proprio fulmine a ciel sereno ha colpito la nazionale italiana. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di andarsene per accettare la ricchissima proposta proveniente dall’Arabia Saudita, che per convincerlo ad approdare sulla panchina della propria selezione ha messo sul piatto un ingaggio da ben 30 milioni di euro a stagione fino al gennaio del 2027. Una somma da non credere, che ha fatto cedere il 59enne.

Nel frattempo la nazionale ha cambiato ct, affidandosi a Luciano Spalletti, mentre il Mancio sta proseguendo la sua avventura, non senza un pizzico di malinconia. All’allenatore, nonostante lo stipendio percepito, manca la competitività ad alti livelli, e per questo motivo starebbe pensando di tornare a casa dopo meno di un anno.

Secondo alcune recenti indiscrezioni infatti il campione d’Europa 2021 è finito nel mirino di un grande club, e ha già aperto a dire addio alla nazionale saudita. A breve i discorsi per la risoluzione del contratto dovrebbero progredire in maniera importante e Mancini potrà sedersi sulla prestigiosa panchina.

Ecco dove potrebbe allenare l’ex ct dell’Italia

Dall’azzurro della nazionale a quello del Napoli. E’ proprio questa la clamorosa suggestione che negli ultimi giorni sta prendendo piede in maniera piuttosto importante nelle ultime ore. Il club partenopeo infatti in estate, dopo aver salutato Francesco Calzona, dovrà ricominciare un nuovo percorso avente un altro mister in panchina.

Ad oggi i nomi accostati ai campani sono parecchi. Da Conte a Italiano, senza dimenticarsi della suggestione riguardante un ritorno di Maurizio Sarri. A questa lunga lista però si è aggiunto pure il Mancio, che dunque si appresta a tornare in Serie A.

Non solo gli azzurri, anche un’altra big sul Mancio

Quelle riguardanti il Napoli però non sono le uniche sirene provenienti da una grande squadra di Serie A nei confronti del tecnico di Jesi. Anche il Milan, che saluterà Stefano Pioli e si trova più o meno nella stessa situazione dei napoletani, ha bisogno di un nuovo allenatore

Per questo dunque Moncada ci sta pensando seriamente, e potrebbe tentare l’attacco a breve. Al momento queste sono delle pure indiscrezioni e ipotesi, le quali non hanno trovato riscontri particolari. Nel calcio però non si sa mai.