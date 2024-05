Playoff serie B. Palermo-Sampdoria 2-0 , gli highlights del match (VIDEO)

Il Barbera aspettava una serata così da troppo tempo. Da 3 mesi esatti il Palermo non vinceva in casa (17 febbraio col Como) ma questa volta l’attesa è valsa la gioia. L’uomo copertina è Salim Diakité che con una doppietta trascina la squadra di Mignani e affonda la Sampdoria. Nella gara secca playoff i rosanero vincono e convincono, mantenendo la porta inviolata e dando un segnale di forza e carattere che raramente si era visto in stagione. Il Palermo parte forte e sfiora il vantaggio dopo 2 minuti con l’acrobazia di Soleri. L’approccio è quello giusto e col passare dei minuti la squadra di Mignani mette sotto quella di Pirlo e si divora un gol quasi fatto con Insigne. Nel finale di primo tempo ha stappare la partita è l’uomo che non ti aspetti, Salim Diakité, che si ripete dopo il gol al Sudtirol nella settimana scorsa.

Continue Reading