Playoff serie B Palermo-Sampdoria, Mignani: «Brunori un esempio per i compagni. Marconi? Gara impressionante»

Michele Mignani ha parlato in mixed-zone al termine della gara vinta contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Una partita giusta, i ragazzi sono stati bravissimi, avevano voglia di passare il turno e lo hanno dimostrato. Hanno interpretato la gara con voglia eccezionale. Vittoria pesante? Pesante il giusto che ci porta in semifinale, ci sono ancora due partite contro una squadra che è arrivata a un punto dalla A diretta. Prepariamo questa partita, dispiace che ci siano pochi giorni, ma dobbiamo prepararla. Sono stati tutti bravi i ragazzi, i gol di Diakité speriamo non siano esauriti. Brunori è il capitano, un esempio per i suoi compagni. Blocco mentale? Non riesco a dare una risposta corretta, ma oggi i ragazzi sono scesi in campo con la testa libera e una consapevolezza in più che ci ha dato la vittoria contro il Sudtirol. Marconi tra i migliori? La miglior domanda che potevate farmi, colgo l’occasione per elogiarlo, con me ha giocato 10-12 minuti e oggi ha fatto una partita impressionante».