Playoff Serie B Palermo-Sampdoria, Lucioni: «Lunedì sarà un’altra battaglia, possiamo giocarcela con tutti»

Fabio Lucioni ha parlato in mixed-zone al termine della gara vinta contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Era quello che volevamo, far bella figura davanti al nostro pubblico, non si vinceva da tanto in casa, Questa non valeva tre punti ma qualcosa di più. Abbiamo fatto una gara di voglia, sacrificio e mentalità, quello che serviva per battere un avversario difficile come la Sampdoria. L’abbiamo affrontata nel migliore dei modi a livello mentale, fisico e tecnico. Nell’unità d’intenti che ci ha portato a vincere la partita per superare il turno e pensare già alla prossima. Abbiamo dato un segnale soprattutto a noi stessi, sono tutte gare difficilissime, dovevamo affrontarla soltanto in questa maniera. Il risultato è stato frutto di tutto il lavoro che la squadra ha fatto al livello di sacrificio e determinazione per regalare la vittoria a noi stessi e ai tifosi che oggi sono stati strepitosi. Gara in due giorni? Bisogna scaricare subito perché non c’è tempo di festeggiare per la gara vinta, dobbiamo cancellarla subito e ricaricare subito le pile mentali perche lunedì ci aspetta un’altra battaglia davanti al nostro pubblico. Mentalità? Questa squadra nel bene e nel male ha sempre imposto il è proprio gioco e la propria voglia, siamo arrivati ai playoff nella maniera non lineare che si potesse aspettare da questo gruppo. Abbiamo cercato di azzerare il percorso fatto in campionato, ci siamo detti guardandoci in faccia che iniziava un altro percorso e questo Palermo visto oggi se la può giocare con tutti»