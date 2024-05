Playoff serie B. Palermo-Sampdoria 2-0, la fotogallery

Un grande Palermo non delude un Renzo Barbera da record e dalle grandi occasioni nella partita più importante della stagione. I rosanero si impongono per 2 a 0 sulla Sampdoria grazie alla doppietta di Diakité e volano alle semifinali dei play-off. Prestazione solida, compatta, propositiva incoraggiante per gli uomini di Mignani, i quali concedono qualche occasione ai blucerchiati solo nella seconda parte del secondo tempo, tenendo comunque sotto controllo la partita. Segnali sicuramente incoraggianti in vista del doppio confronto del Venezia, gare in cui, stavolta, il Palermo non ha il doppio risultato a favore ed è chiamato a superare un ostacolo ancora più difficile. Tuttavia, con l’atteggiamento mostrato stasera, i rosanero possono davvero sognare.

Continue Reading