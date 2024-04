‘Anche io saluterò il club’: Napoli, un’altra colonna portante è ai saluti | Offerta irrinunciabile dalla diretta avversaria

Brutte notizie in casa partenopea, visto che la squadra campione d’Italia in carica verrà scippata di un altro tassello fondamentale, pronto a passare ad una rivale assoluta dopo la grande proposta messa sul piatto per lui.

Il Napoli ha vissuto una stagione alquanto negativa, che quasi nessuno si aspettava. Dopo aver conquistato uno storico scudetto lo scorso anno, gli azzurri non sono riusciti a confermarsi. Vuoi per una guida tecnica non adeguata (Garcia ha fatto storcere il naso a tutti), vuoi per una squadra appagata e che non ha accolto grandi nuovi innesti, il tricolore non è stato difeso, e addirittura adesso gli azzurri rischiano di rimanere fuori da tutte le coppe europee.

Per questa ragione a partire dal prossimo giugno ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa napoletana, la quale però vedrà alcune separazioni piuttosto dolorose. Prima su tutte ci sarà quella da Victor Osimhen. Il fuoriclasse nigeriano da mesi ha ormai annunciato di voler cambiare aria, e non appena un club arriverà con in mano i soldi della clausola rescissoria (130 mln di euro), il suo addio ai campioni d’Italia in carica si compirà.

Purtroppo per il Napoli e per i tifosi però quella del goleador ex Lilla non sarà l’unica partenza importante. Secondo gli ultimi rumors molto affidabili infatti un’altra colonna portante è ormai vicina alla partenza dall’ombra del Vesuvio. Una grande proposta proveniente dalla rivale napoletana pare aver convinto tutti, e a breve dovrebbero arrivare anche gli annunci ufficiali.

Addio pesante in casa azzurra

Nelle scorse ore il noto quotidiano napoletano ‘Il Mattino‘, ha sganciato la bomba su un addio duro da digerire per il club di Aurelio De Laurentiis.

A quanto pare infatti anche lo staff medico guidato dal dottor Raffaele Canonico sta valutando le varie offerte giunte ultimamente e potrebbe fare le valigie. In particolar modo sembra che la Juventus si sia fatta avanti in maniera importante per portare alla Continassa il gruppo di esperti che al momento lavora per il Napoli.

Napoli, c’è aria di rifondazione

Con l’addio di alcuni top player della rosa, il cambio di allenatore, un probabile arrivo di un nuovo direttore sportivo e, in ultimo, anche questa partenza dello staff medico, in quel di Castelvolturno si respira aria di rifondazione totale.

Adesso starà al patron partenopeo provvedere al meglio a tutte queste sostituzioni, che non saranno cosa da poco.