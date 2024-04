40 milioni? Non ci penso nemmeno: Lotito rinuncia al top player | Per la fascia un acquisto low cost

Cambio di programma in casa biancoceleste, con il patron che ha virato su un altro nome per rafforzare la corsia, andando a spendere meno.

In estate la Lazio dovrà ricostruire quasi tutto da capo. Con il nuovo corso targato Igor Tudor, e i tanti addii che si concretizzeranno in estate, anche di alcuni top player della rosa (vedi i vari Felipe Anderson e Luis Alberto), la società biancoceleste dovrà lavorare parecchio per mettere insieme una rosa competitiva e che soddisfi i requisiti del tecnico croato.

Ovviamente come al solito ci saranno da rispettare i paletti economici imposti dal presidente Claudio Lotito, il quale non è mai propenso a spendere grosse cifre di denaro per rafforzare la propria squadra, preferendo virare su profili sconosciuti o low cost, che magari possano esplodere da un momento all’altro diventando i fenomeni del futuro, oppure che non siano dei fuoriclasse, ma che abbiano una tale esperienza da rappresentare una garanzia.

E stando a quanto riportato dagli ultimissimi rumors, il numero uno laziale non ha affatto cambiato registro da questo punto di vista. A quanto pare infatti Lotito avrebbe già rinunciato ad un grande nome messo nel mirino qualche tempo fa, visto che le richieste di 40 milioni di euro sono state giudicate troppo elevate. Di conseguenza per rafforzare la fascia ha deciso di optare per il più classico dei colpi a basso costo.

Sfuma il sogno di Tudor e dei tifosi

Con l’addio di Felipe Anderson in estate ormai annunciato (il brasiliano tornerà in patria al Palmeiras), la Lazio ha iniziato a lavorare per il suo sostituto sulle corsie offensive, e il profilo che stuzzicava maggiormente la fantasia biancoceleste era quello di Valentin Carboni.

L’argentino, al momento in prestito al Monza, però è valutato dall’Inter la bellezza di 40 milioni di euro. Una cifra molto elevata, quasi fuori budget per il presidente Lotito, che per questo motivo ha deciso di concentrarsi su un altro nome meno costoso, ma che conosce già alla grande il nostro campionato.

Ecco il nome sul taccuino biancoceleste

Per rafforzare le corsie laterali senza doversi svenare dunque la società capitolina sembra aver messo nel mirino Robin Gosens, ex Inter e Atalanta che la scorsa estate è tornato in Germania all’Union Berlino.

Il 29enne rappresenta un profilo esperto ed affidabile, ma soprattutto molto più economico rispetto a Carboni, visto che la sua valutazione di mercato si aggira sui 10-15 mln.