“Nessuno è al sicuro”: grande preoccupazione in casa Milan | Insieme a Pioli va via anche lui

Aria di grande cambiamento dalle parti di Milanello, dove si è pronti a salutare un grande nome della rosa oltre al tecnico emiliano.

Dopo aver fallito tutti i possibili obiettivi stagionali, in ultimo quello relativo alla conquista di un trofeo come l’Europa League, ed aver ricevuto l’umiliazione di veder vincere lo scudetto ai rivali dell’Inter proprio durante il derby, l’avventura di Stefano Pioli alla guida del Milan può considerarsi ormai conclusa a tutti gli effetti.

A fine stagione il 58enne lascerà la panchina rossonera dopo quasi 5 anni in cui ci si è seduto sopra, durante i quali è riuscito a conquistare un tricolore, ma non ad aprire un ciclo vincente. La società dunque è intenzionata a cambiare completamente pagina, ma a quanto pare oltre al tecnico emiliano anche altri nomi importanti rischiano il posto.

Il club sette volte campione d’Europa infatti non è stato affatto contento di come sono andate le cose, ed è deluso dai comportamenti di alcuni top player. Uno in particolare pare essere finito nel mirino della critica, e di conseguenza il suo futuro sotto la Madonnina pare essere stato ormai compromesso, come confermato anche dal recente annuncio che ha fatto tremare i tifosi.

Le parole che mettono in allarme la piazza

In seguito alla sconfitta nel derby di lunedì che ha consegnato lo scudetto alla Beneamata, diverse reazioni sono arrivate dai social per quanto riguarda il futuro rossonero. In particolare un utente d Twitter ha lanciato una bomba riguardo al futuro non solo di Stefano Pioli, ma anche dei big della rosa.

”Gerry Cardinale era di ghiaccio in tribuna e non per le temperature invernali. Per Gerry lo sport è competizione è show. Il Milan di fine stagione non è solido né spettacolare. Per questo, interverrà per cambiare: dall’allenatore al futuro dei big. Nessuno è più al sicuro”. Queste le parole contenute nel tweet che hanno fatto preoccupare i sostenitori milanisti.

Tutti in bilico, ma uno rischia più degli altri

Tralasciando quella che è una semplice opinione di un utente Twitter, di sicuro la società rossonera non è felice del comportamento dei top player della rosa in questa stagione.

Su tutti nel corso dell’anno a finire spesso sulla graticola è stato Rafael Leao, accusato di non dare il massimo e di rendere sotto le aspettative. Che non sia arrivato anche per lui il momento di lasciare il Diavolo?