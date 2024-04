Milan, un ritorno sensazionale in mezzo al campo: tifosi increduli | Il big pronto a guidare la mediana rossonera

Mossa a sorpresa della società, decisa a riaccogliere in rossonero un grande nome che ha lasciato poco tempo fa tra il dispiacere dei tifosi.

E’ stata un’annata veramente da dimenticare per il Milan, che non ha raggiunto alcun obiettivo prefissato agli albori della stagione. Per la lotta scudetto il Diavolo non è stato quasi mai pervenuto, mentre in Champions League è stato eliminato ai gironi (al netto di un gruppo alquanto difficile). Retrocesso in Europa League poi il club milanese non è riuscito ad andare fino in fondo, venendo cacciato dalla Roma ai quarti di finale.

Come se non bastasse poi, ciliegina sulla torta in negativo, nella serata di lunedì è arrivata anche la sconfitta nel derby contro l’Inter per 2-1, che ha sancito matematicamente il trionfo nerazzurro in campionato proprio in faccia ai grandi rivali. L’ennesimo smacco dunque di un anno da dimenticare in fretta. Per far sì che questo accada quanto prima però è necessario partire forte fin da subito nella sessione di calciomercato estiva, dove si proverà a rafforzare la rosa.

I rumors in questo senso sono dunque già incominciati, e quello che ad oggi sta creando maggiore scalpore riguarda un clamoroso ritorno in rossonero di un big del centrocampo. Il calciatore, dopo i suoi anni milanisti e una nuova avventura giunta ormai agli sgoccioli, è pronto a riprendere in mano la mediana per dare una grande mano alla sua vecchia squadra.

Sarà ancora Milan per il centrocampista

Il Diavolo farà grandi manovre nella prossima sessione di trasferimenti estiva, e di sicuro da ciò non sarà escluso il reparto mediano del campo. E’ proprio in questo ruolo che la società sta pensando ad un clamoroso ritorno.

Stiamo parlando di Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto con la Fiorentina e pronto a vivere un’ultima grande avventura in una big. E il Milan, che lo conosce bene, sembrerebbe indirizzato ad offrirgli questa chance.

Ultimo grande ballo per Jack

Il centrocampista scuola Atalanta ha giocato per ben sei stagioni con la maglia rossonera, prima che nel settembre del 2020 si è accasato a titolo gratuito in Viola. In estate dunque l’operazione potrebbe ripetersi ma in vesti alterne.

Al momento queste sono solo ipotesi di calciomercato, ma non si sa mai che possano rivelarsi reali, visto che questa sarebbe una grande occasione per entrambe le parti.