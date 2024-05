Napoli, prima rinnova e poi se ne va: adesso De Laurentiis deve rifare tutto il reparto | Squadra dello Scudetto demolita

Altri pensieri in casa Napoli, dove si rischia il fuggi fuggi generale. Un’altra stella pronta a dire addio dopo il rinnovo: in attacco adesso è emergenza.

Regna grande incertezza in questo momento in casa Napoli. Programmare la prossima stagione in maniera totalmente diversa dallo scorso anno è un obbligo ma De Laurentiis prima deve blindare le sue stelle. Alcune già con le valigie in mano, basti pensare a Osimhen e Zielinski, altri invece attirati ad sirene dall’estero.

I partenopei in questo momento ancora senza ds, ma con zero obiettivi da raggiungere sul campo – ormai aritmeticamente fuori dalla Champions League – possono concentrarsi sul mercato una volta che il patron azzurro ufficializzerà Manna in arrivo dalla Juventus.

Sul piatto un rinnovo importante di un big dell’attacco, che vuole un adeguamento consono alle sue prestazioni e minaccia l’addio. Un forfait che qualora arrivasse lascerebbe il reparto offensivo partenopeo orfano di due grandi stelle, e De Laurentiis con tutto da ricostruire dopo il mercato 2023 che aveva portato allo Scudetto.

Napoli, obiettivo rinnovo: i top club esteri alla finestra

Dopo le tensioni dello scorso anno il giocatore ha scelto il silenzio, ma le frizioni sono rimaste. Kvaratskhelia non ha mai rinnovato il contratto, dopo l’exploit dello scorso anno, e adesso chiede certezze visto che gli estimatori non mancano. Il georgiano infatti guadagna al momento 1,5 milioni di euro a stagione, contratto risalente ancora al suo passaggio in Serie A nell’estate del 2022.

Il laterale vuole uno stipendio da big, e in queste settimane secondo quanto si apprende il club si sarebbe messo a disposizione per trattare con il calciatore. Alla finestra rimangono i top club dalla Liga e dalla Premier, pronti a intervenire in caso di fumata nera.

Napoli, il Barca pensa a Kvaratskhelia

Traballa Abguissa, Lobotka, perfino Di Lorenzo, e adesso anche Kvara. L’idolo dei tifosi dello Scudetto e altri compagni che hanno fatto la storia conquistando il terzo titolo nazionale nel 2023 non sembra essere più un incedibile della rosa.

L’obiettivo del Napoli è quello di inserire una clausola sul contratto del georgiano come avvenuto per Osimhen per cautelarsi. Non è da escludere dunque un possibile rinnovo e addio subito dopo. Come riporta il Corriere dello Sport il Barcellona sembra la squadra più interessata, ma la clausola – sempre che Kvara accetti – dovrebbe essere di circa 100 milioni e i catalani in questo momento non sarebbero disposti a sborsare una tale cifra.