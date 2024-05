Ag. Pohjanpalo: «Adesso pensa alla promozione col Venezia, ma è pronto al grande salto»

Domani sera andrà in scena la 38esima e ultima giornata della regular season di Serie B. Il Venezia spera ancora nella promozione diretta: in caso di vittoria in casa dello Spezia e di un passo falso del Como contro il Cosenza, i veneti torneranno nella massima serie. Mister Vanoli può contare su Joel Pohjanpalo, capocannoniere del campionato con ben 22 gol.

Accostato a diversi club di Serie A, tra cui alla Lazio e al neopromosso Parma, il finlandese potrebbe salutare il Venezia a fine stagione. Il suo agente, Dirk Hebel, ha rilasciato le seguenti parole a Lalaziosiamonoi.it:

«È concentratissimo sull’obiettivo. Ci sono sempre richieste per i giocatori che segnano molti gol, ma questo per Joel ora non è importante. Quel che posso dire però è che giocare in Italia gli piace molto. Joel è il capocannoniere della Serie B, è un nazionale e un ottimo professionista . Ha esperienza e si sente pronto al grande passo. Ma ora vuole ottenere la promozione con il Venezia. Giocatore sottovalutato? Non posso giudicare io se sia stato sottovalutato o meno. Però in linea di massima per un finlandese arrivare a gradi livelli è più difficile che non per un giocatore che arriva dalle grandi nazioni calcistiche».