Maglia n°9 e ruolo da titolare assoluto: il Cholito Simeone si rilancia in Serie A | Con lui sarà Europa

Simeone pronto alla nuova avventura, promessa una maglia da titolare per tutta la stagione: obiettivo Europa.

Sarà un’estate piena di addii in casa Napoli, dopo una stagione complicata. Chi cerca riscatto, chi è arrivato al termine del contratto, chi invece proverà nuove avventure per rimettersi in gioco da titolare. E’ quest’ultimo il caso di Giovanni Simeone, che anche in questa stagione non è riuscito a trovare spazio come desiderava.

L’argentino, il primo a vincere lo scudetto a Napoli dopo Maradona, ha trascorso un’annata tra alti e bassi fatta di troppe panchine all’ombra di Osimhen, condividendo un mal di pancia con Raspadori. Tante le squadre di Serie A su di lui, che potrebbero riservargli un posto da titolare.

Il figlio d’arte cercherà con tutta probabilità sistemazione altrove, e un suo divorzio in estate come si è raccontato ampiamente in questi settimane, sembra orai molto vicino. Andiamo a vedere le squadre più interessate all’attaccante ex Verona: gli estimatori non mancano.

Simeone, nuova suggestione di mercato in Serie A

Si è molto parlato negli scorsi mesi di un Napoli deciso a rivoluzionare l’attacco. Raspadori, Simeone e Osimhen rischiano di lasciare in blocco la Campania, con il nigeriano ormai praticamente certo di approdare in Premier League. L’ex Sassuolo e l’ex Verona potrebbero invece trovare fortuna ancora in Italia. Su Simeone c’è stato la Lazio, soprattutto dopo l’arrivo di Tudor, e vista l’imminente partenza di Immobile.

Uno scambio, proprio con Immobile in direziona Napoli, sembrava l’idea più concreta ma adesso sembra – secondo quanto riferito da Tuttosport – aver preso piede un’altra pista. Stiamo parlando del Torino, che oltre ad inseguire Pinamonti potrebbe preferire l’argentino per la prossima stagione per puntare direttamente all’Europa. Ecco le possibili evoluzioni della trattativa.

Simeone-Torino: i granata ci provano per il post Sanabria

Appena 26 presenze condite da una sola rete in campionato. Bottino troppo magro per un calciatore delle qualità di Giovanni Simeone. Lo sa il Napoli, lo sa il calciatore, che a 28 anni vuole andare oltre i 650 minuti giocati nel 2024. Nel 2023 furono 5 le reti, ma il mal di pancia per il poco spazio venne colmato dalla gioia per lo Scudetto vinto.

Adesso Simeone pensa a lasciare Napoli, e su di lui potrebbe piombare il Torino. I granata ormai quasi certo di perdere Sanabria, starebbero sondando l’argentino oltre a Pinamonti per il prossimo anno. Una piazza che potrebbe garantire al cholito un posto da titolare e la possibilità di lottare per raggiungere posizioni importanti di classifica.