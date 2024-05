Tradimento gravissimo in Serie A: Adrien Rabiot | I tifosi restano a bocca spalancata

Adrien Rabiot al centro di un tradimento che fa rimanere i tifosi a bocca aperta: cambio di maglia durissimo da digerire.

Dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta, l’umore in casa Juve non sembra essere migliorato. L’ultima danza di Allegri ha portato infatti nervosismo in un ambiente – che almeno dall’esterno pare disunito – dove i punti interrogativi rimangono tanti.

Uno di questo è sicuramente il rinnovo di alcuni giocatori, tra cui quello di Adrien Rabiot. Il francese dovrà decidere a fine stagione, una volta terminato il campionato, se rinnovare ancora con la Juventus oppure terminare quest’anno la sua avventura a Torino.

Durante le scorse settimane Rabiot era intervenuto sul suo futuro, chiamato a parlare nelle vesti del leader, affermando che per il rinnovo se ne penserà a fine stagione. Per il francese si prospetta un trasferimento in Serie A a dir poco doloroso.

Rabio, rinnovo o addio: ipotesi permanenza in Serie A ma con un’altra maglia

Le trattative per il rinnovo non stanno decollando. Rabiot e la Juventus non sono mai stati così lontani, anche se lo scenario è simile allo scorso anno quando le strade del centrocampista e della Vecchia Signora sembravano inesorabilmente destinate a separarsi. Con l’ex campione del mondo ormai a un passo dal Manchester United però, Giuntoli lo convinse a rinnovare per un altro anno. Adesso a fine stagione è tempo di bilanci, e a proposito di bilancio lo stipendio del francese grava non poco sulle casse del club.

Non ci sono state di fatto aperture per un rinnovo, e Rabiot potrebbe stavolta veramente lasciare la Juventus. In caso di addio, una squadra pare interessata ad offrirgli un nuovo contratto. Un’altra big della Serie A, per un trasferimento che qualora si dovesse concretizzare sarebbe sicuramente difficile da digerire per i tifosi: stiamo parlando dell’Inter, con Marotta specializzato in colpi a zero che al momento rimane alla finestra, pronto a piazzare il colpo decisivo.

Marotta studia il colpo a zero: Rabiot per il centrocampo dell’Inter

Non era stato lui a portarlo a Torino nel 2019, ma certo che Adrien Rabiot a parametro zero sarebbe proprio un colpo “alla Marotta” per l’estate 2024. Il ds nerazzurro, sempre molto attento nell’individuare occasioni di mercato e rivitalizzare campioni magari sul finire della carriera, potrebbe inserirsi nell’operazione di rinnovo tra il francese e la Juventus, magari dopo l’Europeo, magari stuzzicando il centrocampista con nuovi stimoli e portarlo clamorosamente ad indossare la maglia dell’Inter.

Al momento rimane solo una suggestione, e non sembrano ancora esserci stati contatti tra le parti, ma già nelle scorse settimane si era ipotizzato tale scenario, e chissà che Marotta non pensi concretamente – in caso di mancato rinnovo del giocatore con i bianconeri – di piombare sul giocatore durante il mercato estivo.