Domenica scorsa il Palermo ha pareggiato 2 a 2 contro l’Ascoli, match valido per la 37esima giornata di Serie B. La Lega ha pubblicato un video sui propri profili social con cui esalta Jacopo Segre in occasione del momentaneo 2 a 1 rosanero. Il centrocampista numero 8, infatti, ha fornito un assist in rovesciata a Edoardo Soleri e il suo gesto tecnico non è passato inosservato.

