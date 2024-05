Nuova agenzia di controllo: incontro concluso tra Abodi e i vertici del calcio. I dettagli

Si è concluso poco fa l’incontro fra il Ministro Andrea Abodi e i vertici del mondo del calcio, È durato circa due ore l’incontro fra il Ministro Andrea Abodi e i vertici nel mondo del calcio. Secondo Sky Sport la decisione alla quale si è arrivati, in merito all’istituzione un’agenzia per il controllo economico finanziario delle società sportive, è che verrà riscritta una nuova bozza del decreto legge.

Ci sarebbe un importante elemento di novità: l’agenzia proposta potrebbe non essere un ente governativo ma un’autority indipendente. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha comunque ribadito che dovrebbe essere la COVISOC a controllare queste questioni. All’incontro erano presenti il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, i tre presidenti di Lega A, B, C e D, Lorenzo Casini, Mauro Balata, Matteo Marani e Giancarlo Abete, oltre ai dirigenti del basket ed ex volti del mondo del calcio Gianni Petrucci e Umberto Gandini. Tra poco è comunque attesa un comunicato ufficiale del Ministro Abodi.