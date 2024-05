Playoff Serie B, Palermo-Venezia: entusiasmo alle stelle, superata quota 32mila biglietti (FOTO)

Sale l’entusiasmo rosanero. Dopo il passaggio del turno conquistato ai danni della Samp di Andre Pirlo, adesso il Palermo di Mignani affronterà il Venezia di Vanoli (terza forza del campionato cadetto).

Per superare lo scoglio veneziano servirà, nuovamente, l’enorme sostegno dei tifosi rosanero che anche questa volta non mancherà all’appello. Il club del Viale del Fante, mediante una stories Instagram, ha pubblicato il dato aggiornato sui biglietti venduti: sono, ad oggi, 32.010. Si aspetta, dunque, una nuova ondata rosanero a riempire gli spalti di un Barbera che merita, di certo, altri palcoscenici. In alto la foto.